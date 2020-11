Zerwany mięsień i zapomniana legitymacja, czyli jak wicemarszałek Czarzasty wchodził do Sejmu

- Tam było kilka osób, które chciały przejść przez kordon policyjny. Te, które pokazały legitymacje zostały przepuszczone. Do obowiązków policjantów nie należy znajomość wszystkich posłów bez względu jaką funkcję pełnią. - wyjaśniał rzecznik KSP. - Niestety doszło do napierania na policjanta, który uderzył nogą o hak pojazdu i doznał kontuzji, która wyklucza go na kilka tygodni ze służby, ponieważ doszło do zerwania mięśnia uda, funkcjonariusz ma założony gips i przebywa w szpitalu. - poinformował.

Nieco inny przebieg wypadków przedstawiła posłom marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która otrzymała od straży marszałkowskiej nagrania z kamer przemysłowych zainstalowanych na budynku Sejmu.

- Na tym nagraniu ewidentnie widać, że pan marszałek nie został pobity ani zatrzymany. Policjant poprosił marszałka o legitymację, ale jej nie otrzymał. W tym momencie dowódca zmiany zauważył marszałka i zobaczył, że coś się dzieje, więc podszedł do radiowozu i potwierdził, że to jest marszałek. - tłumaczyła Witek. - Policja natychmiast się odsunęła, ale pan marszałek nie wszedł do Sejmu tylko rozpoczął dyskusję z policjantami. Z pisma, które otrzymałam od Komendanta Głównego Policji wynika, że w wyniku przepychanek, choć na filmie nie widać przepychanek, tylko ocieranie się, policjant upadł i doznał obrażeń. - powiedziała.