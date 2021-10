Zerwane rozmowy ws. Turowa. Wiceminister Soboń wyjaśnia, jakie kroki powinien poczynić rząd

30 września, po dwóch dniach rozmów w Pradze, które były kolejną z serii rund spotkań, polscy negocjatorzy poinformowali, że delegacjom Polski i Czech nie udało się uzgodnić treści porozumienia ws. kopalni węgla brunatnego Turów, które miałoby być później zaakceptowane przez oba rządy.

Wcześniej strona czeska informowała, że wypracowanie takiej umowy umożliwi wycofanie z TSUE skargi przeciwko Polsce, dotyczącej funkcjonowania kopalni Turów. To było już kolejne spotkanie polskich i czeskich negocjatorów, a intensywne rozmowy ws. Turowa trwały od czerwca.

Wiceminister aktywów państwowych, Artur Soboń, pytany przez polskatimes.pl o to, jakie dalsze kroki powinien poczynić polski rząd, jeśli negocjacje z Czechami ws. Turowa zostały zerwane, odpowiedział, że „zawsze jest możliwość wznowienia tych rozmów”.

– My jesteśmy od samego początku gotowi do dialogu, natomiast oczywiście standardem umów międzyrządowych nie są ani sankcje finansowe, ani wypowiadalność tych umów. W związku z tym musimy te standardy w partnerskich relacjach międzyrządowych zachowywać i zawsze jesteśmy gotowi do tego, aby – na prośbę strony czeskiej – wrócić do rozmów. To stronie czeskiej powinno na tym zależeć, bo to strona czeska chciała wykorzystać sytuację sporu, dotyczącego naruszania prawa europejskiego przy udzielaniu koncesji wobec tej kopalni, do uzyskania środków finansowych na potencjalny wpływ kopalni na środowisko. Postępowanie dotyczy czego innego, natomiast – w sytuacji, w której tych rozmów nie będzie – oczywiście strona czeska nie uzyska tych celów, które sobie stawiała wobec mieszkańców Kraju Libereckiego – mówił.