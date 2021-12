Zerowy VAT na żywność? Cały czas nie ma odpowiedzi od Komisji Europejskiej

We wtorek wieczorem RMF FM poinformowało, że „jest nieformalna zgoda Komisji Europejskiej na zerową stawkę VAT na żywność praktycznie od zaraz – jeszcze przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej”. Nowa dyrektywa miała wejść za ponad pół roku, ale KE jest skłonna "przymknąć oczy" na wprowadzenie zerowego VAT-u w Polsce już teraz. To oznacza, że ceny żywności w naszym kraju wreszcie spadną.

Mateusz Morawiecki pytany w środę o tę sprawę powiedział, że rząd robi wszystko. – Ja prowadzę niemal codziennie rozmowy, aby móc wdrożyć zerowy VAT. To będzie bezprecedensowe działanie, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie – mówił. Premier podkreślił, że rząd stara się na wszelkie możliwe sposoby zmniejszyć inflację. – Z szacunku dla obywateli zmniejszamy koszty paliwa – dodał. – A więc zarówno w odniesieniu do zerowego VAT na żywność, jak i obniżonego VAT na paliwa, działamy. Pewnie w tej pierwszej kwestii w ciągu najbliższych paru tygodni będziemy mogli podjąć odpowiednie decyzje i wtedy je zakomunikujemy i one też przyczynią się w najbliższym czasie do obniżenia kwestii inflacyjnej – wyjaśnił.