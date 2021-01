Zemsta za zmyślony gwałt. Znęcali się nad mężczyzną, który był niewinny

We wsi Niedźwiedź, która znajduje się w powiecie ząbkowickim w gminie Ziębice, w nocy z 20 na 21 grudnia 2019 r. 37-letni Rafał R. porwał swojego ponad 30-letniego sąsiada. W czasie śledztwa przyznał się, że zrobił to, by zemścić się na nim. Jego bliska 15-letnia przyjaciółka zwierzyła się mu, że był jednym ze sprawców zbiorowego gwałtu na niej.

Porwany mężczyzna był przetrzymywany w garażu 37-letniego Rafała R. Tam został związany, a usta miał zaklejone taśmą. Nogi zostały umieszczone w imadle.

Prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, w rozmowie z Onetem mówi:

Mężczyzna leżał opierając się w zasadzie na samych łopatkach. W ten sposób był przetrzymywany kilka godzin

Rafał R. był pod wpływem narkotyków i działał wspólnie z 15-latką.