Zemsta policji za wdanie się w dyskusję? Kobieta nie zgadza się z wyrokiem sądu

Sprawa pani Marty ciągnie się od 2 września 2020 roku. To wtedy kobietę zatrzymała drogówka na moście Poniatowskiego w centrum Warszawy. Radar funkcjonariuszy wskazał przekroczenie prędkości o 24 km/h, co kobieta uznała za niemożliwe i poprosiła o pokazanie urządzenia i jego certyfikatu. Jak czytamy w Onecie, zwróciła także uwagę policjantom na brak maseczek i rękawiczek.

Policjanci poprosili o prawo jazdy, ale tego dnia kobieta zapomniała zabrać dokument z domu.

Kiedy przyznałam, że zapomniałam je wziąć z domu, policjantka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że skoro tak, to nigdzie nie pozwoli mi się stąd ruszyć i mam dzwonić do kogoś, aby mi przywiózł dokumenty, a jeśli nie – to mam wezwać lawetę. Zapytałam, jakim cudem ktoś ma mi przywieźć dokumenty, skoro w domu jest mój mąż sam z małymi dziećmi i nie ma auta. Na co usłyszałam, że to mój problem i skoro ja ich wypytuję o urządzenie pomiarowe, to oni też nie będą dla mnie pobłażliwi – relacjonowała w Onecie pani Marta.