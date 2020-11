Zebrano prawie 90 tysięcy podpisów pod petycją o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Poloniści z UJ odważnie wyrażają sprzeciw wobec ministra Przemysława Czarnka. W liście otwartym apelują o jego odwołanie

Jako pracownicy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego protestujemy przeciwko wypowiedziom dr. hab. Przemysława Czarnka, które są kłamliwe, łamią zasady równości obywatelskiej i naruszają godność nas wszystkich - aż 150 pracowników Wydziału Polonistyki UJ podpisało się pod listem otwartym do Prezydenta RP i Premiera ws. ministra edukacji i nauki, prof. KUL Przemysława Czarnka. Poloniści ostrzegają przed radykalnymi poglądami i działaniami szefa MEN. W dokumencie cytują kontrowersyjne wypowiedzi polityka, m.in. „o ideologii LGBT” oraz o „powołaniu kobiet do prokreacji”. Minister Przemysław Czarnek nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i otwarcie neguje prośby środowisk naukowych i studentów.