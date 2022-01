Zebranie klubu PiS w Sejmie. Czerwińska o przyszłości tzw. ustawy Hoca Małgorzata Puzyr

Rzecznik PiS Anita Czerwińska fot. adam jankowski / polska press

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła we wtorek wieczorem, że Prawo i Sprawiedliwość chce w ciągu dwóch najbliższych dni zebrać różne pomysły na walkę z Covid-19, tak by mogły być procedowane w Sejmie. Zaapelowała też do opozycji o odpowiedzialność.