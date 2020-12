Ze szpitala w Bydgoszczy wyciekły tajne dane żołnierzy z 16 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Ich życie jest zagrożone?

Oprócz danych podstawowych, dokumenty, które wyciekły, zawierają stopnie wojskowe lub funkcje osób, imiona ojca, daty i miejsca urodzenia oraz daty przyjęcia i wypisu ze szpitala polowego. Według Onetu, na podstawie danych można z łatwością namierzyć zdecydowaną większość osób i sprawdzić, co robili na misji w Iraku oraz co robią obecnie.

– To nigdy nie powinno się było zdarzyć. Dane osobowe, a szczególnie dane ze szpitali polowych, które są rozwijane przez wojsko tylko w szczególnych przypadkach, są niejawne – powiedział Onetowi gen. Gocuł, którego nazwisko znalazło się na liście, która wyciekła ze szpitala. Generał potwierdził, że dotyczące jego dane, zawarte w dokumentach, są prawdziwe.

Na liście mają również znajdywać się pracownicy służb specjalnych.

– Gdyby taka lista trafiła do nas i dotyczyła rosyjskich żołnierzy, to na pewno byśmy się tym zainteresowali jako kontrwywiad, choć być może byłoby to ciekawsze dla kolegów z wywiadu. Teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że wywiad dysponuje listą żołnierzy, którzy się leczą, mając z tego tytułu jakieś kłopoty. Może to być element wykorzystany przy rozpracowaniu takich osób, szczególnie jeśli mają one dostęp do informacji, które pozostają w zainteresowaniu wywiadu - mówi gen. Janusz Nosek, cytowany przez Onet.