Zdrowie seksualne, reprodukcyjne i prawa kobiet. Debata i głosowanie w Parlamencie Europejskim. Co zadecydują europosłowie?

Inicjatorem rezolucji ws. zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego i praw kobiet jest chorwacki europoseł Predrag Matić.

Dokument wzywa państwa członkowskie UE, by zapewniły wszystkim swoim obywatelom powszechny dostęp do "bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz do szerokiej gamy wysokiej jakości metod i środków antykoncepcyjnych, poradnictwa rodzinnego oraz do informacji na temat zapobieganiu ciąży.

Rezolucja powstawała w oparciu o szczegółowy i obszerny raport przyjęty przez Komisję Praw Kobiet Parlamentu Europejskiego (FEMM).

Projekt wzywa państwa członkowie UE między innymi do: