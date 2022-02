Zdrowie oczu. Prof. Marek Rękas: Jesteśmy w czołówce europejskiej w zabiegach jednodniowych zaćmy

Jakby Pan opisał zdrowie oczu ogółu Polaków? Z czym najczęściej się zmagają?

Prof. Marek Rękas: Zaczynając od schorzeń oczu, które najczęściej powodują ślepotę w krajach rozwiniętych, trzeba po pierwsze wskazać na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). W tej kwestii problem mamy już rozwiązany. Od kilku lat działa program lekowy dla pacjentów z AMD. Myślę, że funkcjonuje dobrze.

Po drugie, zaćma. Do leczenia tego schorzenia nie mamy obecnie kolejki, a to dzięki reformie, którą udało się przeprowadzić wraz z NFZ i Ministerstwem Zdrowia. Mamy w kwestii zaćmy wręcz problem z tym, że jest za dużo oddziałów okulistycznych.

Co z jaskrą?

Wraz z NFZ i resortem zdrowia staramy się sprawić, by dostępność do leczenia chirurgicznego dla pacjentów z jaskrą była większa. Niestety mamy wieloletnie zaniedbania w szkoleniu chirurgów operujących jaskrę. W zeszłym roku wykonaliśmy w Polsce 6 tys. operacji leczących jaskrę, a w mojej ocenie powinniśmy wykonać 10-12 tys. by mieć sytuację z jaskrą rozwiązaną.