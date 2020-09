"Zdrada PiS". Warszawa: Protest rolników przed siedzibą partii rządzącej przeciwko ustawie o zakazie hodowli zwierząt futerkowych [WIDEO]

"Piątka PiS dla zwierząt". Projekt już w Sejmie. Co zakłada?

- Idziemy w odwiedziny do pana prezesa. Może zechce powiedzieć rolnikom w twarz, że zamierza zniszczyć polskie gospodarstwa - mówił jeden z przywódców protestu Szczepan Wójcik.

Jak informuje Radio Zet, ustawa "Piątka dla zwierząt" zakłada wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer. Nie dotyczy to jedynie królików. Ustawa całkowicie zakazuje wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w tym w cyrkach. Przepisy znacznie ograniczają ubój rytualny w Polsce, a także zwiększają kompetencje organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwiają asystę policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt. Ustawa zakazuje również trzymania zwierząt na uwięzi.

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej zwraca uwagę na fakt, że w ustawie zapisano m.in., że „zabrania się (...) prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt lub podobnych pokazów, związanych z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych”. - Jak skomentował, "oznacza to koniec grup rekonstrukcyjnych używających np. koni".

Rolnicy, którzy przyszli pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości mówią o zdradzie polskiej wsi oraz zagrożeniu dla wielu gospodarstw, jeśli ustawa wejdzie w życie. Po kilkunastu minutach protestu delegacja rolników weszła do siedziby PiS, by złożyć pismo protestujące przeciwko uchwale. Na czele delegacji szedł Szczepan Wójcik, a obok niego widać było m.in. byłą posłankę Samoobrony Renatę Beger.

Jak relacjonował poseł Konfederacji Artur Dziambor, protestujący rolnicy zatrzymali się w Alejach Ujazdowskich. - Proszą o przerwę w obradach Sejmu. Zapraszają do rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czekają na odważnych, którzy wyjdą i powiedzą im: Mój interes jest ważniejszy niż Twój! „Kaczyński, zdrajca wsi!”- napisał.

- Projekt ustawy który został złożony do Sejmu w zeszły piątek nie został w żaden sposób z organizacjami rolniczymi i dzisiaj jest szansa na to, żeby rządzący wysłuchali tych, których ten projekt dotyczy najbardziej, czyli hodowców, producentów- mówiła podczas konferencji w Sejmie posłanka Konfederacji Anna Bryłka.

Jak dodała, zapisy, które znajdują się w ustawie, czyli przede wszystkim de facto wprowadzenie uboju rytualnego jest bardzo mały. - tutaj główna gra oczy się o eksport właśnie wołowiny i drobiu. Drobiu w którym Polska jest europejskim liderem, jeśli chodzi o eksport. My nie możemy tych rynków, zwłaszcza bliskowschodnich stracić z dnia na dzień, a tak to wygląda- mówiła.

- Wprowadzenie większych uprawnień dla organizacji pro- zwierzęcych, organizacji pozarządowych, gdzie my jeszcze na początku roku dyskutowaliśmy o tym jak ograniczyć prawa tych organizacji, bo mają za duże kompetencje- mówiła. - Wchodzą do gospodarstw polskich rolników nie mając do tego żadnych uprawnień, nie mając kompetencji w weterynarii, w zootechnice i oceniają czy te zwierzęta są dobrze utrzymywane czy źle- dodała.

Jak zaznaczyła w tym przypadku trzeba wzmocnienia kadrowo- finansowego dla inspekcji weterynaryjnej, które jej zdaniem mają odpowiednie osoby do tego, zeby takie kontrole przeprowadzać.