"Zdrada PiS". Warszawa: Protest rolników przed siedzibą partii rządzącej i Sejmem w związku z "Piątką dla zwierząt" [WIDEO]

Rolnicy, którzy przyszli pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości mówią o zdradzie polskiej wsi oraz zagrożeniu dla wielu gospodarstw, jeśli ustawa wejdzie w życie. Po kilkunastu minutach protestu delegacja rolników weszła do siedziby PiS, by złożyć pismo protestujące przeciwko uchwale. Na czele delegacji szedł Szczepan Wójcik, a obok niego widać było m.in. byłą posłankę Samoobrony Renatę Beger.

- Projekt ustawy który został złożony do Sejmu w zeszły piątek nie został w żaden sposób z organizacjami rolniczymi i dzisiaj jest szansa na to, żeby rządzący wysłuchali tych, których ten projekt dotyczy najbardziej, czyli hodowców, producentów- mówiła podczas konferencji w Sejmie posłanka Konfederacji Anna Bryłka.

Jak dodała, zapisy, które znajdują się w ustawie, czyli przede wszystkim de facto wprowadzenie uboju rytualnego jest bardzo mały. - Tutaj główna gra oczy się o eksport właśnie wołowiny i drobiu. Drobiu w którym Polska jest europejskim liderem, jeśli chodzi o eksport. My nie możemy tych rynków, zwłaszcza bliskowschodnich stracić z dnia na dzień, a tak to wygląda- mówiła.

- Wprowadzenie większych uprawnień dla organizacji pro- zwierzęcych, organizacji pozarządowych, gdzie my jeszcze na początku roku dyskutowaliśmy o tym jak ograniczyć prawa tych organizacji, bo mają za duże kompetencje- mówiła. - Wchodzą do gospodarstw polskich rolników nie mając do tego żadnych uprawnień, nie mając kompetencji w weterynarii, w zootechnice i oceniają czy te zwierzęta są dobrze utrzymywane czy źle- dodała.

- Będziemy zwracali się później do wszystkich instancji, wszystkich arbitraży międzynarodowych, aby zwrócono nam pieniądze, które utracimy w wyniku tak bandyckiego skoku. To jest bolszewicka ustawa" - mówią rolnicy protestujący przed Sejmem.

- Nie zgadzamy się, aby z dnia na dzień wyłączyć duże sektory gospodarki bez informowania rolników - mówili politycy PSL na konferencji prasowej w Sejmie.

- Jeżeli mamy czegoś zakazać, to powinniśmy doprowadzić do spokojnego wygaszenia, ale też do doprowadzenia do wypłacenia odszkodowań, do zadośćuczynienia- mówił poseł PSL-Kukiz15 Stefan Krajewski. - Jako Koalicja Polska PSL-Kukiz15 będziemy chcieli długiej, merytorycznej, spokojnej dyskusji - mówił.