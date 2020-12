Zdrada i kapitulacja - tak poseł Konfederacji podsumował porozumienie w Brukseli

- Jest to po prostu kapitulacja. To, co wydarzyło się w Brukseli, to tak naprawdę potwierdzenie lipcowych konkluzji szczytu Rady Europejskiej. Tych konkluzji, które wtedy powinny być zawetowane przez Mateusza Morawieckiego – mówi Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji. - Jest to po prostu zdrada - dodaje.

Polityk uważa, że brak weta ze strony polskiego premiera będzie mieć fatalne skutki. Jak podaje Onet.pl, zdaniem Winnickiego szykuje się dalsza centralizacja, biurokratyzacja Unii Europejskiej oraz oddawanie suwerenności przez Polskę.

- To bardzo poważna sytuacja. Ja na miejscu Solidarnej Polski bardzo poważnie rozważałbym opuszczenie tej koalicji - dodał w Onecie Winnicki.

Źródło: Onet.pl