Zdobienia na paznokciach - inspiracje. Zobacz pomysły na nowe wzory z Instagrama Newsroom 360

Sprawdź inspiracje na zdobienie paznokci gettyimages.com/Dariia Chernenko

Zdobienie paznokci nie wychodzą z mody. Zobacz oryginalne i wyjątkowe wzorki z Instagrama. Warto na bieżąco śledzić najciekawsze inspiracje i nowinki ze świata manicure. Sprawdź, co najbardziej Ci się spodoba. Najnowszy post z 9.12.2021: "Beata Wójcicka Instruktor Nails Company i BLINK BLINK 106 😍DO KOŃCA GRUDNIA (lub do wyczerpania zapasów):2+1 na bazy i topy2+1 na hybrydy2+1 na FIT CENĘ 2+1 na wybrane pyłki 2+1 na oliwki-20% na żele budujące-20% kremy do rąk-20% na balsamy#nailswag #greennails #nailtech #nailaddict #nails2inspire #pazurki #pazy #nailsobsession #manicurenails #nailsalon #naillove #rednails #paznokciepoznan #geelikynnet #paznokciewarszawa #nail #grinch #christmasnails #manicurarusa#mattenails. "