Zdjęcia NASA pokazują, jak zmieniła się Ziemia. Wysychają zbiorniki, topnieją lodowce. Zmiany klimatyczne są widoczne jak na dłoni

AKTUALIZACJA Gwałtowny wzrost stanu wód w Bałtyku! Jest ostrzeżenie IMGW: Może dochodzić do podtopień. Co jest powodem stanów ostrzegawczych na Wybrzeżu?

Gwałtownie wzrósł stan wód na Bałtyku. Na całym polskim wybrzeżu może dochodzić do lokalnych podtopień! Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, wydane przez IMGW, obowiązują do piątku 18.09.2020. To w sumie niewielkie zagrożenie pozwala sobie jednak wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby zaczął spełniać się scenariusz naukowców, mówiący o tym, że do końca wieku poziom Bałtyku wzrośnie o metr.