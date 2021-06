Zdaniem londyńskich bookmacherów Biało-Czerwpni pokonają w środę reprezentację Szwecji

Szwedzi dostaną łupnia?

Analizy firmy Unibet trzymają polskich kibiców w nadziei, że środowy mecz przyniesie przegraną dla rywali Polaków. Szanse reprezentacji Szwecji na wygraną są niższe niż w przypadku Biało-Czerwonych (34,48 % vs. 38,46% ). Oznacza to, że Szwedzi mogą dostać od Polaków prawdziwego łupnia. A to z kolei ucie-szyłoby nie tylko kibiców, ale również tych, którzy nie pogodzili się z wydarzeniami sprzed niemal czterech stuleci.

Kto strzeli gola?

Największe szanse na strzelenie bramki Szwedom ma oczywiście Robert Lewandowski (42,02 proc.). Wiele wskazuje na to, że to właśnie on strzeli pierwszego gola (21,28 proc.) Na podium liderów wśród napastników z szansą na zdobycie gola znaleźli się też Karol Świderski (25,64 proc.) i Jakub Świerczok (23,81 proc.). Prawdopodobieństwo zdobycia przez nich pierwszej bramki wynosi – odpowiednio – 12,5 proc. oraz 11,76 proc..