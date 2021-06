Zdaniem londyńskich bookmacherów Biało-Czerwoni pokonają w środę reprezentację Szwecji.

Remis najmniej prawdopodobny Prawdopodobieństwo, że najbliższe spotkanie Polaków z rywalami ze Szwecji zakończy się remisem, nie jest zbyt wysokie (29,41 proc.). Rozgrywka zapowiada się naprawdę emocjonująco. Zdaniem analityków londyńskiej firmy Unibet, szansa, że podczas środowego meczu padnie więcej niż 2,5 goli wynosi aż 44,4 proc.. Co ciekawe, jeszcze bardziej możliwe jest, że liczba goli okaże się niższa niż 2,5. Prawdopodobieństwo takiego biegu zdarzeń wynosi aż 60,24 proc.

Zwycięstwo nad reprezentacją Szwecji pozwoliłoby naszym na wyjście z grupy. W razie przegranej, a nawet remisu reprezentanci Polski nie mieliby co liczyć na dalszą grę w Euro 2020. Nie dziwi więc, że w środowy wieczór emocje kibiców sięgną zenitu.

W środę Biało-Czerwonych czeka starcie z reprezentacją Szwecji. Co ciekawe, według analityków londyńskiej firmy Unibet większą szansę na wygraną mają właśnie piłkarze znad Wisły (38,46 proc.).

Szwedzi dostaną łupnia?

Analizy firmy Unibet trzymają polskich kibiców w nadziei, że środowy mecz przyniesie przegraną dla rywali Polaków. Szanse reprezentacji Szwecji na wygraną są niższe niż w przypadku Biało-Czerwonych (34,48 % vs. 38,46% ). Oznacza to, że Szwedzi mogą dostać od Polaków prawdziwego łupnia. A to z kolei ucie-szyłoby nie tylko kibiców, ale również tych, którzy nie pogodzili się z wydarzeniami sprzed niemal czterech stuleci.

Kto strzeli gola?

Największe szanse na strzelenie bramki Szwedom ma oczywiście Robert Lewandowski (42,02 proc.). Wiele wskazuje na to, że to właśnie on strzeli pierwszego gola (21,28 proc.) Na podium liderów wśród napastników z szansą na zdobycie gola znaleźli się też Karol Świderski (25,64 proc.) i Jakub Świerczok (23,81 proc.). Prawdopodobieństwo zdobycia przez nich pierwszej bramki wynosi – odpowiednio – 12,5 proc. oraz 11,76 proc..