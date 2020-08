Zbrodnia miłoszycka. Czy mężczyzna oskarżony o zabójstwo wyjdzie na wolność?

Ireneusz M. w czerwcu 2017 roku usłyszał zarzuty ws. zbrodni miłoszyckiej. W tym czasie odbywał w więzieniu karę za gwałt, ale przeniesiono go do aresztu. Aż do ubiegłego tygodnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymywał decyzję o aresztowaniu mężczyzny. Teraz sędzia uznał, że oskarżony może wyjść z aresztu. Jak podaje Onet, wobec Ireneusza M. nie zastosowano żadnego innego środka zapobiegawczego.

Na tę decyzję wpłynęło już zażalenie. Jeśli decyzja nie ulegnie zmianie, mężczyzna opuści areszt. 6 września kończy mu się kara więzienia za gwałt.

Ireneusz M. nie przyznaje się do zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgosi na zabawie sylwestrowej w Miłoszycach w 1997 r. Niedługo po zbrodni przesłuchiwano g, jednak został wykluczony z grona podejrzanych. Teraz, gdy po latach wrócono do sprawy, mężczyzna został oskarżony o dokonanie zbrodni – przeciw niemu świadczą ponownie wykonane badania

DNA.