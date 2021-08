Zbliża się czwarta fala pandemii. W najgorszej sytuacji są ludzi niezaszczepieni przeciwko Covid

Pojawienie się wariantu Delta podważyło wcześniejsze optymistyczne prognozy co do tak zwanej odporności stada i powrotu do normalnego życia.

Wielu ekspertów uważa, że w nadchodzących miesiącach konieczne będzie wprowadzenie masek ochronnych i ostrzejsze wymagania dotyczące szczepień, aby uniknąć gwałtownych wzrostów zakażeń koronawirusem.

Istnieją oznaki, że czwarta fala COVID-19 może zacząć się niebawem, jesień i zima przyniosą nowe wyzwania, bo ludzie będą częściej przebywać w pomieszczeniach, a odporność na szczepionki zaczyna słabnąć.

Szybkie rozprzestrzenianie się Delta wśród nieszczepionych – i wciąż stosunkowo niewielka liczba przypadków zakażeń wśród zaszczepionych – pokazuje, że tylko znaczny wzrost szczepień pomoże powstrzymać rozprzestrzenianie się zarazy. Medycy przygotowują się obecnie do podania zastrzyków wzmacniających tym, którzy już otrzymali pierwszą serię szczepień, twierdząc, że dodatkowa dawka jest potrzebna, aby ich ochronić.

Mimo to same szczepionki prawdopodobnie nie będą wystarczające– mówi epidemiolog z UC San Francisco, dr Kirsten Bibbins-Domingo.