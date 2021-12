Zbiorowe zatrucie tlenkiem węgla w Pradze. 32 osoby poszkodowane

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w praskiej dzielnicy Modrzany. Z informacji przekazanej przez miejskie pogotowie w mediach społecznościowych wynika, że na ostry dyżur trafiło wówczas 32 mieszkańców tej dzielnicy. Powodem interwencji było zatrucie tlenkiem węgla .

W związku ze zbiorowym charakterem zatrucia, konieczne było wdrożenie przez czeskie służby medyczne procedury wykorzystywanej w przypadkach masowych zagrożeń dla zdrowia publicznego. W akcję ratunkową zaangażowane były cztery zespoły.

Wiadomo, że poszkodowani to w większości osoby w wieku 20-30 lat. Trafiły one do pięciu różnych praskich szpitali. Życie żadnej z nich nie jest zagrożone.

Jako prawdopodobną przyczynę zatrucia, straż pożarna wskazuje przedostanie się tlenku węgla do pomieszczeń w domu wielorodzinnym. W sprawie postępowanie prowadzi już czeska policja. Śledczy ustalą, czy wyciek tlenku węgla nie nastąpił w wyniku zaniedbań.