Zbiórka pieniędzy na pomoc psychologiczną dla ofiary księdza pedofila

Mariusz Milewski jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez księdza pedofila. Sąd skazał kapłana za to na trzy lata więzienia.

Mariusz Milewski w rozmowie z Onetem mówi:

Wróciły do mnie bezsenne noce. Cieszę się, jeśli daję radę zasnąć o godz. 4. lub o godz. 5. Koszmary mam jednak niemal zawsze. A jeśli nie zasnę, to w głowie mam jeden wielki mętlik myśli. Tak jakbym przeglądał prezentację medialną z tego, co mnie spotkało. Przypominają mi się szczegóły, których wcześniej nie pamiętałem. To przychodzi też w dzień. Np. gdy stoję w sklepowej kolejce i nagle czuję zapach tego księdza. Albo zapach mydła kojarzy mi się z mydłem, które było u niego w łazience. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem.