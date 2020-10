Zbióka pieniędzy na pomoc psychologiczną dla ofiary księdza pedofila

Rekordowa kara dla firmy H&M. Znana sieć odzieżowa od lat inwigilowała swoich pracowników

Kary za naruszenie kluczowych przepisów RODO mogą być dotkliwe dla firm i wynieść do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa nawet 4% całkowitego rocznego światowego obrotu. Od maja 2018 roku przekonało się o tym już kilka firm, m.in. Google Inc. (50 mln euro), British Airways (204,600,000 euro) czy Marriott International, Inc (110,390,200 euro). Niedawno do tego grona dołączyła znana sieć odzieżowa H&M. Co było powodem nałożenia tak gigantycznej kary?