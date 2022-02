Zbijanie wagi - igranie ze zdrowiem, igranie ze śmiercią ?

Niedożywienie, omdlenia, w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Tak może skończyć się drastyczne zbijanie wagi przed walką. Więszość z zawodników nie myśli wtedy o zdrowiu, to nie jest dla nich kapitał, liczy się wypełnienie limitu wagowego i rywalizacja w klatce czy w ringu. Sposobów na zrzucanie zbędnych kilogramów jest tyle samo co fighterów. Jedni potrafią je gubić z głową, inni toczą walkę jeszcze przed walką, właśnie z wagą.

Co wtedy czują? Co robią by zmieścić się limicie wagowym? Dlaczego nie można ufać dietykom z instagrama? O tym wszystkim opowiadają najlepsi polscy zawodnicy. Zobacz VIDEO!