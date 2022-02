Zbigniew Ziobro zwraca się do prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej. Chce rozmawiać o orzeczeniu TSUE

Zbigniew Ziobro powiedział podczas konferencji prasowej, że Rada Gabinetowa jest „taką nadzwyczajną instytucją przewidzianą do spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesów państwa”. – Wydaje się, że w sprawie, w której zdecydowaliśmy się skierować prośbę do pana prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej zachodzą właśnie takie przesłanki, co do potrzeby wspólnej dyskusji organów władzy wykonawczej, szeroko ujmując, nad nową sytuacją, która rysuje się w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE – mówił.

Według ministra, TSUE „niejako usiłował zalegalizować tzw. rozporządzenie o warunkowości, które w sposób oczywisty z naruszeniem, złamaniem obowiązujących traktatów wprowadza nowe procedury prawne pozwalające Komisji Europejskiej na bardzo daleko idącą ingerencję w sprawy wewnętrzne państw członkowskich UE”.

– Mechanizm warunkowości ma też pozwolić KE na stosowanie elementów przymusu, bardzo daleko posuniętych gróźb i szantażu ekonomicznego, który wpływa na procesy demokratyczne w państwach członkowskich – powiedział.