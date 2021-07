Zbigniew Ziobro zapowiedział pozwanie Donalda Tuska za słowa o haraczu

- Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi - napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej z niedzielnej konferencji prasowej.

- Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia. A oni z uchwałami [o zakazie nepotyzmu - red.]. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego - mówił Donald Tusk.

Te słowa oburzyły szefa Solidarnej Polski.