Zbigniew Ziobro zapowiedział ochronę wolności słowa w intrenecie. Jest już projekt ustawy

Dramat pod Limanową. Babcia musi oddać wnuczkę do domu dziecka w Austrii? Rzecznik Praw Dziecka wnosi o kasację wyroku, jest decyzja sądu

Kilka dni temu Warszawski Sąd Apelacyjny zadecydował o wydaniu 8-letniej Nikolety do ośrodka w Austrii. Z tą decyzja nie zgadza się rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, który wniósł do Sądu Najwyższego o kasację. Dziewczynka od ponad roku mieszka z dziadkami w miejscowości w powiecie limanowskim, gdzie chodzi do szkoły i ma dobrą opiekę, boi się wracać do ośrodka, bo jak przyznała była tam bita. Dzięki staraniom rzecznika Sąd Apelacyjny w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania wyroku.