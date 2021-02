Zbigniew Ziobro popiera podatek od mediów i reklam. Projekt ustawy jednak nie był konsultowany z politykami Solidarnej Polski

- Nie może być tak, że zwykły Polak płaci podatki, a międzynarodowe podmioty unikają w pewien sposób opodatkowania. To wytwarza nierówną sytuację w stosunku do mediów krajowych – stwierdził minister sprawiedliwości .

Ziobro poinformował jednak, że sam projekt nie był konsultowany z politykami Solidarnej Polski. - Ta konkretna propozycja pana premiera była dla nas zaskakująca, bo nie była z nami konsultowana, co do szczegółów – przekazał. - W tym tygodniu otrzymamy opinię od naszych ekspertów, która będzie rzutować na nasze stanowisko - dodał.

Media bez wyboru

10 lutego odbył się protest mediów przeciwko wprowadzeniu ustawy, która wprowadzałaby nowy podatek od reklam.

Wydawcy uznają, że osłabi on część mediów, które działają w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści.

Rzecznik Praw obywatelskich zaznaczył także, że mógłby on spowodować pogłębianie bariery finansowej, ponieważ w związku z podniesieniem opłat czytelnicy czy słuchacze napotkaliby przeszkodę w dostępie do informacji.