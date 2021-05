Zbigniew Ziobro o dzisiejszym głosowaniu w Sejmie: Nie zgodzimy się nawet o centymetr na przesunięcie kompetencji władczych Brukseli

- Solidarna Polska stoi na gruncie programu, jaki przyjęliśmy w 2014 roku. Jasno powiedzieliśmy tam, że nie zgodzimy się nawet o centymetr na przesunięcie jakichkolwiek kompetencji władczych, czy to w obszarze politycznym czy gospodarczym, na rzecz Brukseli. My Polacy będziemy najlepiej podejmować decyzje o naszej przyszłości, o nas samych – mówił.

- Odpowiedzialność za Polskę wymaga odpowiedzialnego głosowania. Rozumiemy, że są takie rzeczy, w których możemy głosować inaczej i nasi koledzy też muszą to zrozumieć. My w tej sprawie widzimy zbyt wielkie ryzyka dla Polski, abyśmy mogli zmienić zdanie – zaznaczył Ziobro.

- Żaden kraj w UE nie jest tak uzależniony od energetyki węglowej jak Polska – mówił Ziobro. Dodał, że jeśli dochodzi do ocieplenia klimatu, to trzeba „brać pod uwagę realia”, jakie są w krajach, na przykład w Polsce, a obecna unijna polityka klimatyczna zdaniem polityka może doprowadzić do pogorszenia jakości życia Polaków.

Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania 58,1 miliarda euro. Cały budżet z UE to 776 mld zł

- W polityce trzeba zawsze brać pod uwagę konsekwencje. Jeśli broni się własnego przekonania i chce się działać zgodnie z tym, co podpowiada polityczna ocena, serca i lojalność wobec wyborców, to trzeba być zawsze gotowym na poniesienie konsekwencji – mówił szef resortu sprawiedliwości. Jednocześnie dodał, że „większe konsekwencje by były, gdyby głosowano sprzecznie z tym, co uważają.”