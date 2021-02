Zbigniew Ziobro o działaniach Facebooka i blokadzie konta IPN: Nie możemy się zgodzić na manipulację przez wielkie media

Co więcej, minister zaapelowało o przyspieszenie prac nad ustawą o wolności mediów, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

"Pół godziny po konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości Facebook odblokował konto IPN. Nie można ukrywać prawdy o niemieckich zbrodniach wojennych, porwanych 200 tys. polskich dzieci, ich germanizowaniu i mordowaniu. Ustawa o wolności słowa w internecie jest konieczna!" - napisał na Twitterze Ziobro jednocześnie zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego oraz rzecznika rządu Piotra Mullera.

Kara do 50 milionów złotych

Użytkownik będzie mógł złożyć skargę do serwisu, która będzie musiała zostać rozpatrzona w ciągu 48 godzin. Jeśli nie przywróci wpisu albo utrzyma blokadę konta, użytkownik będzie mógł złożyć odwołanie do Rady Wolności Słowa, która rozpatrzy je w ciągu siedmiu dni.

Jeśli serwis społecznościowy złamie przepisy i Rada to potwierdzi, to grozi mu kara nawet w wysokości od 50 tysięcy złotych do 50 milionów.

Projekt ustawy wprowadza też możliwość „ślepego pozwu”, czyli użytkownik ma możliwość złożenia pozwy bez wskazania danych pozwanego, jeśli uzna, ze jego dobra zostały naruszone.