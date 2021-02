Zbigniew Ziobro: Do końca tygodnia wyrobię sobie opinię na temat podatku od mediów

Szef Solidarnej Polski pytany o kondycję Zjednoczonej Prawicy odparł, że "nie jest rzeczą optymalną, jeśli nie zbiera się rada koalicji, bo ona powinna rozwiązywać spory". Jak tłumaczył jest to "efekt pewnego napięcia, które pojawiło się w Porozumieniu".

- Oczekuję na moment zebrania się rady koalicyjnej, rozmawiam z prezesem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale staramy się skupiać na tym, co nas łączy - mówił. Zapytany o to czyj numer podałby, jeżeli chodziłoby o prezesa Porozumienia, odpowiedział, że do Jarosława Gowina. - W polityce liczy się realna siła - stwierdził.