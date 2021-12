Zbigniew Ziobro chce wyjaśnień od szefowej KE. Chodzi o aferę w TSUE, o której donoszą media

Na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro przekazał, że w związku z doniesieniami skieruje jeszcze dzisiaj list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. – Stoi ona na czele organu, który uchodzi za strażnika traktatów europejskich i jest w sposób szczególny zobowiązana, aby tę sprawę wyjaśnić – mówił.

Poinformował, że w liście do szefowej KE, wyraża zaniepokojenie, że Ursula von der Leyen milczy i nie odnosi się do doniesień francuskiej gazety. – Kierując ten list zwracam się do pani von der Leyen - jako osoby zobligowanej z tytułu swojego urzędu, by takie wielkie problemy Unii Europejskiej rozwiązywać - by w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe losy UE, w poczuciu odpowiedzialności za podmywanie zaufania obywateli krajów członkowskich UE do instytucji unijnych, zechciała podjąć wszystkie możliwe działania, żeby tę sprawę wyjaśnić, zechciała również przedstawić wszelkie informacje, które są jej dostępne na temat tej wielkiej afery – powiedział.