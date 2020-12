Zbigniew Ziobro chce odebrania immunitetu Joannie Scheuring-Wielgus. Posłanka usłyszy zarzuty?

Wielka Koniunkcja Jowisza z Saturnem. Gwiazda Betlejemska wróciła? Najrzadsze zjawiska na niebie: kalendarz astronomiczny dla pokoleń

21 grudnia 2020 roku będzie można obserwować nietypową, Wielką Koniunkcję Jowisza i Saturna. Ostatni raz tak blisko siebie planety znalazły się 800 lat temu. Uważa się, że podobne zjawisko zaprowadziło Trzech Króli do stajenki w Betlejem. Czy to powrót Gwiazdy Betlejemskiej? Jakie jeszcze cykliczne zjawiska możemy obserwować na niebie? Oto kalendarz astronomiczny dla kolejnych pokoleń. Przejdź do galerii, by przeczytać o spektakularnych kosmicznych widowiskach - i o tym, kiedy je obserwować.