Zbigniew Ziobro chce delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

„Działania w tym zakresie zostały podjęte na wniosek osób fizycznych. W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP” – podaje oświadczenie Prokuratury Krajowej.

Co więcej, zwrócono uwagę na to, że istnienie Komunistycznej Patrii Polski jest niezgodne z artykułem 13 Konstytucji RP, który między innymi zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

Program partii pochwala terror

„W programie KPP wyrażany jest zachwyt nad systemem politycznym Związku Radzieckiego. Członkowie partii wykazują na wyższość ustroju panującego w ZSRR w okresie „czerwonego terroru”, wielkiego głodu i terroru stalinowskiego, nad wolnorynkowym ustrojem demokratycznym” – czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej. „Gloryfikowani są również tacy zbrodniarze komunistyczni jak Józef Stalin czy Feliks Dzierżyński” – dodano.