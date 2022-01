Zawodnicy kontra właściciele. Sezon ligi bejsbolu MLB zagrożony przez kłótnię o pieniądze

„Lockout” to termin mało znany kibicom na Starym Kontynencie. W sportach amerykańskich słowo to oznacza „zamrożenie” ligi aż do odwołania, najczęściej gdy właściciele nie są w stanie dogadać się z zawodnikami i ustalić CBA, czyli Umowy Pracy Zbiorowej, która jest negocjowana przy każdej nowej umowie telewizyjnej. W tym czasie wszystkie mecze i transfery są zawieszone. W CBA zapisane są wszystkie zasady funkcjonowania ligi, jak i podział puli pieniędzy między zawodnikami a właścicielami. W Europie coś takiego nie jest potrzebne, gdyż nie ma „sufitu” zarobków dla sportowców. W USA reguluje to salary cap.

1 grudnia 2021 roku doszło do ostatniego spotkania właścicieli Major League Baseball (MLB), czyli najlepszej bejsbolowej ligi świata, ze związkiem zawodników, a jego wynikiem był właśnie lockout. Związki chcą, by przyszłoroczne salary cap wyniosło 240 mln, by zawodnicy mogli jak najwięcej zarobić. Właściciele oferowali „tylko” 210 mln. W praktyce oznacza to, że każdy zespół będzie miał 30 mln dolarów mniej na opłacenie graczy - minus dla nich, plus dla miliarderów w lożach. Na razie ci ostatni zaproponowali podwyższenie płacy minimalnej z 650 tys. do 700 tys. dolarów. - Mamy problem z rywalizacją - mówi 3-krotny Miotacz Roku i członek związku zawodników Max Scherzer.