Zawetowana ustawa o działach administracji. Spotkanie prezydenta i premiera

List prezydenta do liderów Zjednoczonej Prawicy

„DGP” dotarł do listu prezydenta Andrzeja Dudy z listopada 2020 roku do liderów Zjednoczonej Pawicy i premiera ws. ustawy.

„W związku z projektem przeniesienia kwestii leśnictwa i łowiectwa z obszaru odpowiedzialności ministra właściwego do spraw środowiska do ministra właściwego do spraw rolnictwa apeluję o ponowną analizę tej propozycji” – napisał prezydent, cytowany przez dziennik.

W opublikowanym liście czytamy, że „proponowana zmiana idzie w przeciwnym kierunku do przyjętych założeń i powoduje nakładanie się kompetencji dwóch ministrów, co doprowadzi do sporów kompetencyjnych i negatywnie wpłynie na ochronę przyrody w Polsce”.

Dziennik wskazuje, że Andrzej Duda używa w liście podobnych argumentów, które w nieoficjalnych rozmowach podnoszą członkowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

„To oni dziś decydują, co się dzieje w regionalnych dyrekcjach lasów. Choć jednocześnie zapewniają, że na dłuższą metę jest im obojętne, gdzie lasy ostatecznie trafią, bo to ich człowiek, Edward Siarka, jest rządowym pełnomocnikiem ds. leśnictwa i łowiectwa” - czytamy.