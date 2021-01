Zawetowana ustawa o działach administracji. Dziś spotkanie prezydenta i premiera

O godz. 11.00 do Pałacu Prezydenckiego ma przybyć premier Mateusz Morawiecki. Jego spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą będzie dotyczyć zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej.

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, w spotkaniu mają wziąć udział także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, szef Komitetu Stałego Łukasz Schreiber i pełnomocnik ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Być może w Pałacu Prezydenckim pojawi się także minister klimatu Michał Kurtyka, a nawet leśni związkowcy.

Dziennik wyjaśnia, że chodzi o weto do ustawy, która „przesuwała nadzór nad lasami z resortu środowiska do rolnictwa”.

„Rozmowy mają dotyczyć także innego tematu, któremu sprzeciwił się szef państwa, czyli włączenia podsekretarzy stanu do służby cywilnej, by w ten sposób móc dać im podwyżki” – czytamy.

List prezydenta do liderów Zjednoczonej Prawicy

„DGP” dotarł do listu prezydenta Andrzeja Dudy z listopada 2020 roku do liderów Zjednoczonej Pawicy i premiera ws. ustawy.

„W związku z projektem przeniesienia kwestii leśnictwa i łowiectwa z obszaru odpowiedzialności ministra właściwego do spraw środowiska do ministra właściwego do spraw rolnictwa apeluję o ponowną analizę tej propozycji” – napisał prezydent, cytowany przez dziennik.