Zatrzymanie agresywnego weselnika, który rzucił się na ratowników medycznych

Koszmarny wypadek. Dwie kobiety zginęły w zderzeniu tira z busem

Tragiczny wypadek pod Koszęciniem. Dzisiaj, w środę, o godzinie 5.33 doszło do czołowego zderzenia busa z tirem na trasie Koszęcin - Lubliniec (DW 906). Zginęły dwie kobiety, które jechały do pracy busem. Trasa na odcinku Koszęcin - Wierzbie była zablokowana do południa.