Zatrucie mięsem żółwia na Zanzibarze, zmarło siedem osób, w tym trzylatek

Siedem osób, w tym trzylatek, zmarło na wyspie Pemba wchodzącej w skład autonomicznej części Tanzanii – Zanzibaru, po zjedzeniu trującego mięsa żółwia.

Trzy inne osoby przebywają w szpitalu. Władze zakazały spożywania mięsa żółwi, które jest przysmakiem na wyspach Tanzanii. Mięso to bardzo rzadko jest toksyczne. Jak na razie przyczyna zgonów nie jest znana, uważa się, że jest związana z trującymi glonami, które jedzą żółwie, twierdzą szefowie organizacji charytatywnej Turtle Foundation.

Co najmniej pięć rodzin na Pemba jadło mięso żółwia kilka dni temu. Tamtejszy komendant policji Juma Said Hamis mówił, że pierwsze skutki zatrucia mięsem zauważono u trzylatka. W sumie do szpitala trafiło 38 osób, ale większość została już wypisana, a stan trzech pozostałych osób jest stabilny.

Prezydent Zanzibaru Hussein Mwinyi przesłał na Twitterze kondolencje poszkodowanym rodzinom.

Zatrucie może mieć najgorszy wpływ ma na dzieci i osoby starsze - twierdzi Fundacja Żółwi. W marcu na Madagaskarze 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci, zmarło po zjedzeniu takiego mięsa. Podobne przypadki odnotowano też w Indonezji i Mikronezji.