Zaszczepiłeś się za granicą? W Polsce nie dostaniesz paszportu covidowego (o)

Zaszczepieni zagranicą Polacy nie mogą otrzymać w Polsce paszportu covidowego. Maridav/gettyimages.com

Paszport covidowy nie będzie wydawany w Polsce osobom, które przeciw COVID-19 zaszczepiły się poza granicami kraju. Takie osoby nie mogą zostać dopisane do krajowej listy osób zaszczepionych i by uzyskać unijny paszport covidowy, musiałyby ponownie wyjechać do kraju, w którym przyjęły szczepienie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia jednak, że mimo tego mogą one spokojnie przekraczać granice i uczestniczyć w weselach.