Zastępca rzecznika PiS odniósł się do słów małopolskiej kurator oświaty. „Należałoby rozważyć bardzo zdecydowane ruchy”

W sobotę o tę sprawę w Radiowej Trójce, pytany był Radosław Fogiel. Poseł PiS wyraził „zdumienie”.

– Jestem zdumiony tą wypowiedzią pani kurator. Uważam, że jeżeli nie była w stanie wykonać minimalnego wysiłku, polegającego na wejściu na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego i jeżeli ma jakieś wątpliwości, to przeczytania - tam jest cały artykuł wyjaśniający, czemu twierdzenia o tych rzekomych eksperymentach się mijają z faktami, to nie powinna się w ogóle wypowiadać na ten temat. Jest to wypowiedź szkodliwa, głupia i należy ją potępić – powiedział.

Dopytywany, czy Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana, zastępca rzecznika PiS odparł, że „to już będą decyzje w pierwszej kolejności wojewody, w drugiej – ministra”. – Ale uważam, że co najmniej należałoby rozważyć jakieś bardzo zdecydowane ruchy w tej sprawie – dodał.