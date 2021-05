Zastępca polskiego Ambasadora w Czechach miał prosić czeskie Ministerstwo Zdrowia, by to nie ułatwiało aborcji Polkom

O sprawie pisze czeski "Respekt". Jak się okazuje, list z polskiej ambasady, który podpisał chargé d'affaires Antoni Wręga, był zaadresowany do do ówczesnego ministra zdrowia, Jana Blatnego. Do Ministerstwa Zdrowia Czech trafił 10 marca.

Treść listu miała dotyczyć poprawki czeskiego senatu do ustawy o aborcji. Dokument ma doprecyzować warunki, na jakich cudzoziemki mogą poddawać się aborcji w Czechach. Wręga miał zapewnić, że "Polska szanuje suwerenność Republiki Czeskiej", jednak oczekuje z jej strony "szacunku dla procesów demokratycznych i wartości kulturowych". Chodzi o tzw. turystykę aborcyjną.