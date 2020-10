Zaskakujące głosowanie. PiS poparł zakaz znieważania osób LGBT

Jak wskazuje dziennik Komisja ds. Petycji należy do najmniejszych w Sejmie. Liczy 16 posłów, z czego połowa to parlamentarzyści PiS. Rozpatruje pisma, które trafiają do parlamentu w formie petycji, a na podstawie niektórych wnosi projekty ustaw.

23 września komisja wniosła projekt przewidujący zmianę w art. 257 kodeksu karnego, który obecnie zakazuje publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości.

„Grozi za to do trzech lat więzienia, a po proponowanej przez komisję zmianie sankcja wzrosłaby do pięciu lat. Do treści artykułu zostałyby zaś dopisane nowe przesłanki: płeć, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciowa i orientacja seksualna” – czytamy.

Co ciekawe projekt inicjatywy przedstawiony przez szefa komisji Sławomira Piechotę z KO, nie spotkał się ze sprzeciwem posłów PiS.

Zdaniem Piechoty posłowie partii rządzącej poparli projekt świadomie. – Jak się nie rozmawia na poziomie zadęcia ideologicznego, lecz rzeczywistych mechanizmów pomocy prawnej, można dojść do takiego właśnie konsensusu – tłumaczył w rozmowie z gazetą.