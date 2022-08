Zarzycka/Pruchniewicz "Niewidzialni Ludzie" to bardzo ciekawy projekt muzyczny. Posłuchajcie tego nagrania.

Nadzieja spotyka się z „beznadzieją” na tej płycie podobnie jak w ludzkiej głowie, odzwierciedlając skomplikowaną naturę człowieka ze wszystkimi jego doskonałościami i niedoskonałościami. Różne ludzkie nastroje, marzenia i tęsknoty, które przeplatają się w piosenkach, to odwieczne gubienie i poszukiwanie radości – tak bliskie człowiekowi. Chwilami smutna, a chwilami optymistyczna, płyta „Niewidzialni ludzie” próbuje odsłonić to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niewidoczne. Napisana i skomponowana specjalnie dla fundacji „Odzyskać Radość”.

Nagrano w: STUDIO ZAŁUSKI - Maciej Pruchniewicz, Antek Sojka

Miks/Mastering: WARM AIR SOUND STUDIO - Antek Sojka

Produkcja: Maciej Pruchniewicz, Antek Sojka

Foto: Aleksandra Prlincevic Milovic | Dreamstime.com

Proj. graf.: Dorota Jabłońska-Gralak

Maciek Pruchniewicz - gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny. Uczestniczył w wielu projektach współpracując i koncertując z polskimi i zagranicznymi artystami, m.in. Wojtkiem Waglewskim, Michałem Urbaniakiem, Tadeuszem Nalepą, Małgorzatą Ostrowską, Dariuszem Makarukiem, Antonim Gralakiem, Anią Brodą, Mateuszem Pospieszalskim, Jerzym Słomą Słomińskim, Włodzimierzem Kiniorskim, Kiparą Yusuph, Osvaldo Baltodano, Luisem Varona. Na początku drogi muzycznej najbliższe były mu klimaty bluesowo-rockowe. Obecnie inspiruje go zwłaszcza muzyka improwizowana z pogranicza jazzu, etno, elementów klasyki, tworzy też muzykę do spektakli teatralnych i muzykę filmową.