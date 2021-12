Zarzuty dla 13 członków grupy przestępczej, która przemyciła łącznie 15 ton marihuany o wartości 440 mln zł

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom wchodzącym w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcje, przemytem i handlem narkotykami. Postępowanie było prowadzone z CBŚP oraz Karpackim Oddziałem Straży Granicznej.

W ramach niniejszego śledztwa skierowano dotychczas 12 aktów oskarżenia dotyczących 43 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem z Hiszpanii do Polski znacznych ilości marihuany. W każdej z tych spraw zapadły prawomocne wyroki skazujące.

Zakres zarzutów

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie oskarżył 13 osób o popełnienie 41 przestępstw w tym o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej wytwarzaniem, przemytem i handlem narkotykami kwalifikowany z art. 258 § 1 kk. Kolejne zarzuty dotyczą wewnątrzwspólnotowego obrotu znacznymi ilościami narkotyków w postaci marihuany kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżeni zajmowali się wewnątrzwspólnotowymi dostawami z Hiszpanii do Polski oraz z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany.