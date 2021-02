Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza nowatorskie rozwiązanie w warszawskich autobusach. Pomoże pokonać trasę punktualnie

Przygotowanie priorytetów dla autobusów jest trudniejsze niż dla tramwajów. Autobusy, w przeciwieństwie do tramwajów, nie mają oddzielnej przestrzeni na drodze i poruszają się wraz z innymi uczestnikami ruchu. Nawet jeżeli wytyczony jest buspas, to i tak, poza kilkoma wyjątkami, sygnalizacja świetlna jest wspólna dla wszystkich pasów ruchu.

- Założeniem było wykorzystanie systemów, w które autobusy już są wyposażone. Pojazdy na bieżąco wysyłają do centralnego systemu różne dane, m.in. swoją pozycję, prędkość, numer linii, liczbę pasażerów. Przygotowana w ZTM aplikacja zbiera dane z pojazdów, analizuje warunki ruchu na drodze i przekazuje odpowiednie informacje dla systemu sygnalizacji świetlnej, a stąd do sterownika na konkretnym skrzyżowaniu - tłumaczy ratusz.

Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym. By system działał, musi być do niego dostosowana przede wszystkim sygnalizacja świetlna, dlatego przy każdym remoncie czy budowie nowego skrzyżowania, miasto stara się uwzględnić w projekcie sygnalizacji świetlnej priorytetu dla autobusów.

Przekłada się to wprost na skrócenie czasu przejazdu, dochodzące na niektórych odcinkach nawet do 20 procent. Urzędnicy zaznaczają, że docenią to z pewnością pasażerowie, którzy w porannym szczycie spieszą się do pracy. - Te dwa odcinki pozwoliły sprawdzić, że priorytet dla autobusów, choć w dużym stopniu zależny od warunków ruchu samochodów i pieszych, uwzględniający ulice poprzeczne i kursujące nimi autobusy – działa - dodają urzędnicy.