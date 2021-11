Zarząd Agory odpowiada na manifest naczelnych "Wyborczej". Ujawnia informacje o pracownikach

W specjalnym oświadczeniu, skierowanym w czwartek do czytelników "Gazety Wyborczej", naczelny dziennika Adam Michnik i jego zastępca Jarosław Kurski piszą, że "kierownictwo gazety utraciło zaufanie do Zarządu Agory i składa wobec niego wotum nieufności".

Chodzi o decyzję prezesa zarządu Agory Bartosza Hojki, który poinformował o rozwiązaniu umowy z dyrektorem wydawniczym "Gazety Wyborczej" Jerzym Wójcikiem po 28 latach pracy.

"Zapytają Państwo: po co to wszystko? Czy chodzi im – i to akurat teraz, pod tą autorytarną władzą – o zarzynanie Wyborczej, niszczenie jej sukcesu, wywoływanie w zespole niepokoju, osłabianie tytułu i marki, a tym samym neutralizowanie Gazety Wyborczej w jej misji obrony demokracji w Polsce?" – czytamy.