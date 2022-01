Żaryn: Szlak migracyjny z Białorusi do Polski jest sztuczny OPRAC.: Hubert Rabiega

Fot. Straż Graniczna (twitter.com/Straz_Graniczna)

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, komentując we wtorek dane liczbowe Straży Granicznej ocenił, że "szlak migracyjny z Białorusi do Polski jest sztuczny". Według SG w ciągu całego 2021 roku na odcinku polsko-białoruskim doszło do niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.