Żaryn o działaniach Rosji na Ukrainie: Najbliższe godziny mogą być gorące

"Stawianie przez Rosję żądań nie do spełnienia oraz presja militarna na Ukrainę to również okazja dla Kremla do testowania reakcji i spójności reakcji Zachodu" - podkreślił Stanisław Żaryn.

Jak dodał, "należy zakładać, że Kreml identyfikuje różnice zdań i podejść, mapuje te środowiska, które mimo aktualnej sytuacji próbują realizować politykę korzystną dla Rosji".

"Kryzys wywołany przez Rosję to okazja do zbierania kolejnych informacji o aktualnym stanie Zachodu. Wskazanie niespójności, różnice zdań i podejść będą wykorzystywane przez Rosję w przyszłości…" - ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.