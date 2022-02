Żaryn o dezerterze: Jest zakładnikiem swojej ucieczki. Nie ma powrotu do Polski

Polski dezerter Emil Czeczko wystąpił w Mińsku na konferencji prasowej, podczas której twierdził, że na polsko-białoruskiej granicy od 9 do 18 czerwca zginęło od 200 do 700 migrantów. Polak opowiadał, że miał brać udział w rzekomych egzekucjach na granicy. Według niego, w okresie od 9 do 18 czerwca ubiegłego roku, dziennie miał strzelać do 20 migrantów, którzy chcieli przedostać się z Białorusi do Polski.

- Mamy do czynienia z kolejną falą kłamstw i insynuacji, które szerzy Emil Czeczko od samego momentu przejścia na stronę białoruską. Widzimy wyraźnie, że to, co Emil Czeczko robi, wpisuje się w pewną kampanię oczerniania Polski na arenie międzynarodowej - komentował w Polsat News Stanisław Żaryn.

- Strona białoruska i rosyjska używają różnego rodzaju kampanii propagandowych po to by pokazać, że Polska jest krajem agresywnym wobec cudzoziemców, jest winna kryzysowi na granicy polsko-białoruskiej. A Emil Czeczko po przejściu na stronę białoruską jest wykorzystywany do legitymizowania absurdalnych tez, nawet o ludobójstwie na granicy z Białorusią, którego miałaby się dopuścić Polska - dodawał.

- Emil Czeczko jest w tej chwili w jakiś sposób zakładnikiem swojej decyzji, swojej ucieczki, on wie, że nie ma powrotu do Polski, bo tutaj czeka go długoletnie więzienie. Więc musi szerzyć kłamstwa pod dyktando reżimu Łukaszenki - tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.