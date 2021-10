Zapora na granicy z Białorusią. Wiadomo, czy prezydent podpisze ustawę

Projekt budowy zapory na granicy Polski z Białorusią został zgłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym i tego samego dnia trafił do Sejmu.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która ma umożliwić konstrukcję zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią. Za głosowali posłowie PiS, Konfederacji, PSL oraz Porozumienia. Przeciwko była Lewica, KO oraz Polska 2050.

Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych.

Senat ma 14 dni na zajęcie się ustawą.

Minister Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP oświadczył w niedzielę w Polsat News, że „prezydent z pewnością podpisze ustawę”. Podkreślił, że zabezpieczenie jest potrzebne do zwalczania ataku hybrydowego ze strony Białorusi. Prezydencki minister przypomniał też, że najpierw stworzono doraźne zabezpieczenie, natomiast teraz pora na umocnienie trwałe.